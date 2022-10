Benevento: cattura cardellini, 65enne denunciato per maltrattamenti

Un uomo di 65 anni è statao denunciato dai carabinieri forestali di Benevento, perchè sopreso nella pratica vietata dell'uccellagione, la cattura indiscriminata di volatili - in particolare cardellini, una specie protetta - mediante una rete manovrata con un sistema di fili e corde e l'utilizzo di un uccellinolegato per il petto e per le zampe con un filo che gli impediva di alzarsi in volo. Ora il 65enne dovrà rispondere dei reati di uccellagione, maltrattamento di animali e furto aggravato di avifauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato.