Abusivismo, controlli sui Monti Lattari: tre persone denunciate

Sono tre le persone denunciate nell'ambito dei controlli antiabusivismo effettuati dai carabinieri nel parco regionale dei Monti Lattari. Si tratta del titolare di una ditta edile del posto, di un operaio e un geometra. Stavano realizzando senza alcuna autorizzazione, e in una zona soggetta a vincoli paesaggistici, una struttura in muratura di circa 50 metri quadri, con annessa tettoia di 20 metri quadri. Il manufatto è stato sequestrato, e i tre uomini denunciati per abusivismo edilizio.