Movida a Napoli, sanzioni a taxi e locali nel weekend

Tutte le notizie di oggi 9 ottobre

Controlli della Polizia Locale a Napoli nel fine settimana nei luoghi della movida cittadina con particolare attenzione al contrasto del fenomeno della somministrazione e vendita di alcool ai minori e alla regolare attività del servizio di trasporto pubblico non di linea.

Le multe nei locali

Nel centro storico individuato, in Via Santa Chiara, un ragazzo di 16 anni a cui era stata somministrata una bevanda alcoolica: il minore è stato affidato ai genitori e il titolare del locale multato. In zona Chiaia e Quartieri Spagnoli verbale per 18 titolari di esercizi commerciali per occupazione abusiva e difforme dalla concessione, per l'illecita gestione dei rifiuti e per l'installazione di insegne non autorizzate.

I tassisti sanzionati

Gli agenti del Nucleo di Polizia Turistica presso l'aeroporto di Capodichino, il molo Beverello e la stazione centrale hanno individuato 13 conducenti di taxi che esercitavano l'attività violando le norme del regolamento comunale e del codice della strada, tra i tassisti 4 erano in attività fuori dal turno di servizio sono stati sottoposti all'immediato ritiro della licenza, 3 verbalizzati tra il centro storico e la stazione centrale di Piazza Garibaldi per aver omesso il rilascio della ricevuta in percorsi a tariffa fissa, 2 conducenti al Molo Beverello utilizzavano il veicolo in condizioni non conformi al regolamento comunale, 3 conducenti per omessa ricevuta e utilizzo del tassametro, omessa revisione periodica e mancato rispetto della fila presso l'aeroporto di Capodichino. Infine deferito un conducente di taxi che per eludere l'applicazione di una sanzione disciplinare da parte della commissione comunale di corso pubblico, ha prodotto un certificato medico alterato non corrispondente all'originale in seguito ad accertamenti eseguiti dagli agenti presso la struttura sanitaria.

I controlli della polizia stradale

Le attività di controllo di polizia stradale hanno visto impegnati gli agenti della Municipale dei reparti di Chiaia e Git lungo le vie principali ed in prossimità dei locali notturni più frequentati. Le postazioni disposte in Piazza Municipio, Piazza Bovio, Via Medina e Via Sannazzaro hanno controllato 77 veicoli elevando 46 verbali e sottoponendo a sequestro/fermo amministrativo 10 veicoli per l'assenza di copertura assicurativa, la guida senza casco protettivo, la sosta irregolare ed altre condotte illecite e irregolarità nei documenti di circolazione. Veniva inoltre deferito all'autorità giudiziaria un conducente per aver reiterato la guida senza patente ex art. 116 del codice della strada. In Piazza Garibaldi le attività di presidio della sicurezza hanno visto l'impiego da parte della municipale di 3 pattuglie automontate con 9 operatori, che hanno assicurato il monitoraggio dell'area fino alle ore 24.