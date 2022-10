Napoli, spacciava banconote false tra banchi del mercato: preso

Si aggirava tra clienti e commercianti per spacciare banconote false tra i banchi rionali di Piazza Mercato, a Napoli, il 27enne, percettore del reddito di cittadinanza denunciato dalla guardia di finanza.

La perquisizione

Nell'abitazione del giovane le Fiamme Gialle hanno trovato circa 1.946 banconote false, in tagli da 50, 100 e 500 euro, tutte di ottima fattura, per un valore nominale pari a 139mila euro, che, se fossero state tutte vendute avrebbero fruttato al 27enne quasi 21mila euro. A casa dell'indagato i finanzieri hanno anche trovato un piccolo quantitativo di stupefacenti per uso personale. Il 27enne - accusato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e ricettazione - è stato segnalato all'Inps per la sospensione o la revoca del reddito di cittadinanza.