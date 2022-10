Accusato di tredici furti: 28enne arrestato nel Napoletano

Guarda le altre notizie di oggi 5 ottobre

Sarebbe colpevole di tredici furti e due tentati furti, il 28enne di Castellamare di Stabia, provincia di Napoli, arrestato per aver portato a termine, tra il febbraio e l'aprile di quest'anno, prevalentemente in orario notturno, rapine ai danni di bar, ristoranti e supermercati di Castellammare di Stabia, Vico Equense, Meta e Piano di Sorrento, impossessandosi anche di due motocicli parcheggiati sulle strade di Vico Equense e di Meta, per un totale di circa 15.000 euro di bottino.