Giornate Fai d'autunno 2022, date e luoghi da non perdere a Napoli

I volontari della Fondazione apriranno al pubblico 700 luoghi speciali in 350 città d’Italia , selezionati perché meritevoli di essere conosciuti e valorizzati. Da non perdere nel capoluogo campano la visita alla Cittadella monastica di Suor Orsola Benincasa, a Villa Rosebery e alla Chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa Croce

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano le Giornate FAI d’Autunno, l'evento autunnale di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture attivi da nord a sud della Penisola. (TUTTI I LUOGHI APERTI)

Le giornate Fai d'autunno

I volontari della Fondazione metteranno a disposizione la loro energia e il loro entusiasmo per aprire al pubblico 700 luoghi speciali in 350 città d’Italia, selezionati perché meritevoli di essere conosciuti e valorizzati e molti dei quali solitamente inaccessibili, dove verranno proposte visite – a contributo libero - che permetteranno ai partecipanti di cogliere lo splendore delle città in cui viviamo e dei territori che ci circondano. Ecco quali sono i principali luoghi aperti a Napoli.

Cittadella monastica di Suor Orsola Benincasa



L'Università Suor Orsola Benincasa sorge in Corso Vittorio Emanuele, sotto la collina di Sant'Elmo a Napoli. L'istituto, oltre ad ospitare l'ateneo universitario, possiede un ricchissimo patrimonio storico-artistico che si è andato a stratificare nel corso di tre secoli di storia all'interno di quella che, ancora oggi, viene definita "Cittadella". Il complesso ospita anche il Museo Storico Universitario.

L'apertura per le Giornate FAI prevede un percorso di visita che attraverserà il complesso e avrà come tappe principali la Chiesa Vecchia dell'Immacolata, fondata da Suor Orsola Benincasa nel 1580 e rimaneggiata nel `700; la Chiesa Nuova dell'Immacolata, chiamata 'Sala degli Angeli', ora sconsacrata e usata come sala conferenze; il Museo Storico Universitario nel quale sono conservate opere e arredi che adornavano gli ambienti del monastero.

Villa Rosebery

Villa Rosebery è situata sulla collina di Posillipo a Napoli, un luogo di pace e tranquillità come lo stesso nome greco della zona indica: “Pausylipon”, infatti, si può tradurre come “che libera dagli affanni”. La villa è inserita all'interno di un parco che si estende su 6,6 ettari di verde.

Durante l'apertura è prevista la visita del Parco, che unisce la flora mediterranea allo stile del giardino inglese, si prosegue poi verso la Casina Borbonica con le sue sale di rappresentanza, ancora continuando nel parco si giunge alla Darsena per poi concludere il giro alla Grande Foresteria.

La Chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa Croce

La Chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa Croce è situata nel centro storico di Napoli, nel rione Forcella. Era sede dell'omonima arciconfraternita laicale, fondata nel 1290, una delle più antiche e prestigiose istituzioni religiose nobiliari della città.

Il complesso è stato finora chiuso al pubblico per i lavori di restauro che lo hanno interessato, e riaprirà per la prima volta durante le Giornate FAI, dove si avrà la possibilità di visitare la chiesa e l'oratorio.

Anfiteatro Flavio a Pozzuoli

L'Anfiteatro Flavio è, per dimensioni, la terza arena del mondo romano, dopo quelle di Roma e Capua ed è situato là dove un tempo si incrociavano le principali vie della regione: la via Domiziana e la via Antiniana; oggi sorge nel centro di Pozzuoli, a poche centinaia di metri dalla linea di costa.

Il bene è sempre aperto al pubblico ed è uno dei monumenti più noti di Pozzuoli. Oltre agli imponenti e suggestivi sotterranei, in occasione delle Giornate di Autunno si potrà probabilmente ammirare anche la cavea, chiusa da più di un anno per un incendio che ha interessato la gradinata in legno sovrastante una parte della cavea. Il fulcro della visita sarà comunque costituito dai sotterranei, che erano il cuore dell'anfiteatro.

Villa Mura a Capri

La posizione di Villa Mura è molto suggestiva: a due passi dalla Piazzetta, è situata sul pendio della collina di Castiglione ed è raggiungibile sia dalla strada Salita Castiglione che da via Castello, solo a piedi. La vista sull'isola e sul Golfo di Napoli è edificante ed è fruibile sia dalle stanze della Villa che dal giardino.

Villa Mura è di solito chiusa al pubblico, è una occasione unica per conoscere la vera Capri e i suoi scorci.