Covid: in Campania situazione stabile, oltre 1700 positivi

Cronaca

Prima dell'inizio dell'anno scolastico, il ministero dell'Istruzione ha inviato alle scuole un vademecum con le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19. Tra le novità, gli alunni positivi non possono seguire le lezioni in Didattica digitale integrata: "La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell'anno scolastico 2021/2022”. Il documento del ministero è stato elaborato per tutelare gli alunni fragili