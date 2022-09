Covid Campania, il bollettino: 1.791 casi su 13.179 tamponi

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 9 (-1), quelle negli altri reparti sono 227 (-9)

Sono 1791 i nuovi casi di Covid registrati in Campania nelle ultime ore a fronte di 13.179 test esaminati, il tasso di incidenza è pari al 13,58%. Un decesso nelle ultime 48 ore, due deceduti in precedenza ma registrati ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 9 (-1), quelle negli altri reparti sono 227 (-9). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICHE DEL CONTAGIO)