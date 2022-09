Napoli, il sangue di San Gennaro si è sciolto

Si è ripetuto il 'miracolo' di San Gennaro . Pronunciando le parole "il segno del sangue ancora una volta" l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, ha annunciato ai fedeli riuniti nel Duomo l'avvenuta liquefazione del sangue del Santo Patrono. Dopo due anni in cui l'accesso in chiesa era stato liimitato a causa delle restrizioni per il Covid ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICHE DEI CONTAGI ), quest'anno non ci sono limitazioni per assistere alle celebrazioni del Santo Patrono.

Il 'miracolo'

In mattinata la Cattedrale si è riempita, tutti i posti a sedere sono stati occupati e i fedeli si sono sistemati in piedi nelle navate laterali della chiesa. Tra i partecipanti qualcuno ha urlato "Viva San Gennaro". Poi alle 9:27 l'annuncio dell'avvenuta liquefazione. Le parole dell'arcivescovo sono state accolte con un lungo applauso. Il ripetersi del 'miracolo' è letto dai fedeli come segno di buon auspicio per Napoli e la Campania. Avviene tre volte l'anno: il 19 settembre, giorno di San Gennaro, il sabato che precede la prima domenica di maggio, e il 16 dicembre. Nel Duomo erano presenti il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, il ministro della Cultura, Dario Franceschini, e il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato. Con loro il governatore della Campania, Vincenzo De Luca ed il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Manfredi: "San Gennaro è un riferimento per la città"

''San Gennaro ha rappresentato sempre un punto di riferimento per la città soprattutto nei momenti di difficoltà - ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi mentre entrava nel Duomo -. La città chiede a San Gennaro di essere un elemento di speranza e di attenzione per i più deboli e i più fragili e anche riferimento per tutti i napoletani che hanno sempre trovato speranza e forza per guardare al futuro''. Il primo cittadino ha affermato di essere "cattolico" e di "avere grande fede. Credo che San Gennaro rappresenti oltre che un grande esempio di religiosità anche un punto di riferimento laico per la città: in lui si sono riconosciuti tutti i napoletani indipendentemente dal credo ed è molto importante. Basta venire qua e si capisce perchè c'è tanta fede in San Gennaro".