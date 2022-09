Avellino, maltratta i genitori per soldi droga: arrestato

Da tempo teneva sotto scacco gli anziani genitori non esitando a distruggere anche suppellettili e arredi dell'abitazione per farsi consegnare il denaro

Maltrattamenti, continue vessazioni per ottenere il denaro destinato ad acquistare sostanze stupefacenti. Al culmine dell'ennesimo episodio di violenza sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e estorsione un uomo di 43 anni di Capriglia Irpina, in provincia di Avellino.

La ricostruzione dei fatti

Da tempo teneva sotto scacco gli anziani genitori non esitando a distruggere anche suppellettili e arredi dell'abitazione per farsi consegnare il denaro. All'arrivo dei militari, allertati da una segnalazione, l'uomo in stato di agitazione stava mettendo a soqquadro l'abitazione nella quale convive con i genitori.