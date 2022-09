Sciopero dei mezzi a Napoli, metro e funicolare centrale in servizio

Cronaca

Venerdì di disagi per il trasporto pubblico locale: le sigle sindacali hanno indetto un’astensione dal lavoro per 8 ore per protestare contro le recenti aggressioni subìte dai controllori. “Visto che tali episodi vanno avanti nonostante le nostre lamentele, bloccheremo il servizio secondo quanto previsto”, hanno risposto Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro a chi chiedeva loro di ridurlo a 4 ore

LA TRATTATIVA NON ANDATA IN PORTO - La Commissione di Garanzia sui servizi pubblici ha ritenuto che per lo sciopero ci fossero i presupposti previsti all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 (quelli sulla protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori che prevedono non sia necessario il preavviso, ndr) ma aveva fatto un appello per la riduzione della protesta per minimizzare i disagi per i cittadini