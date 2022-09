Avellino, invita passeggero a indossare mascherina: aggredito

Aveva invitato il passeggero a indossare la mascherina, ma dopo l'ennesima sollecitazione è stato clpito con un violento pugno. L'ennesima aggressione a un autista di Air Campania si è consumata ieri sera ad Avellino proprio alla vigilia dello sciopero nazionale per l'adozione di misure urgenti per contrastare gli atti di violenza nei confronti di conducenti e controllori che operano nel trasporto pubblico locale.

L'aggressione

Il protagonista dell'aggressione è un cittadino extracomunitario che subito dopo aver sferrato il pugno si è dileguato. L'autista è stata trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Moscati" di Avellino ed è stato dimesso in nottata. Per lui sei giorni di prognosi a causa di una contusione alla mandibola e un taglio al labbro. Dall'inizio dell'anno è la quinta aggressione che si registra nel capoluogo irpino ai danni degli autisti di Air Campania. "Vicinanza e solidarietà" è stata espressa al dipendente dall'Amministratore di Air Campania, Antony Acconcia che ha offerto la "massima disponibilità a partecipare ai tavoli istituzionali per trovare soluzioni condivise per la tutela del personale".