Scontrini fiscali azzerati, negozio multato per 1,5 milioni

Economia

Evasione fiscale: saranno incrociati i dati di carte, Pos e scontrini

Secondo via libera del Consiglio dei ministri al decreto per accelerare la realizzazione del Pnrr. A ricevere i dati sui pagamenti elettronici dagli intermediari che emettono carte e bancomat sarà l’Agenzia delle entrate: le informazioni riguarderanno solo i commercianti e non chi compra

È arrivato il secondo via libera del Consiglio dei ministri al decreto per accelerare la realizzazione del Pnrr. Nel testo, che era già passato per il Cdm la scorsa settimana, sono previste diverse norme per contrastare l’evasione fiscale

Fra queste anche la comunicazione all’Agenzia delle entrate, da parte degli intermediari che emettono carte e bancomat, dei dati dei pagamenti elettronici