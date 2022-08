Bambina schiacciata da statua a Monaco: aperta inchiesta sull’hotel

La piccola è morta mentre giocava nel cortile nell’albergo dove risiedeva in vacanza con la sua famiglia. Attenzione rivolta ai manager dell’albergo bavarese. I pm devono ancora stabilire se procedere o meno all’autopsia: in caso contrario sarà la famiglia a chiedere l’esame. È stata disposta una perizia sul monumento

È stata aperta un'inchiesta sulla morte della piccola Lavinia Trematerra, la bimba napoletana di sette anni morta schiacciata da una statua , mentre giocava nel cortile di un albergo a Monaco di Baviera, in Germania, dove era in vacanza con la sua famiglia. La procura tedesca ha chiesto una perizia sul monumento. La notizia è riportata da varie testate, tra cui Tgcom24 .

L’inchiesta

I magistrati tedeschi - secondo quanto riporta Il Mattino - vogliono vederci chiaro sulla vicenda. Al momento l'attenzione è focalizzata sui manager dell'albergo bavarese, che avrebbero dovuto occuparsi della sicurezza dei clienti. Secondo il Corriere della Sera, dai primi rilievi sarebbe emerso che l'incidente sia stato causato dall'imperizia nel posizionamento della statua, dal peso di quasi duecento chili. La scultura, infatti, con ogni probabilità non era ben ancorata alla base, sistemata da anni nel cortile dell'albergo dove la bambina stava giocando con un'amica.

La collaborazione del console italiano

Sarebbe al lavoro sulla tragedia anche il console italiano a Monaco di Baviera, Enrico De Agostini, che ha più volte incontrato la famiglia e sta collaborando nel risolvere alcune pratiche burocratiche legate alla morte della bambina.

L’autopsia

I genitori della piccola si sono affidati a uno studio legale tedesco che sta seguendo il caso e sono in attesa della restituzione della salma per poter celebrare i funerali. Ma prima si attende la decisione del pubblico ministero tedesco sull'autopsia: a breve dovrebbe stabilire se procedere o meno all'esame del corpicino della bambina. In caso contrario - fanno sapere gli avvocati tedeschi - sarà proprio la famiglia a chiederne l'esame, e a pretendere che venga eseguito, per ragioni che seguono la strategia legale che si è deciso di intraprendere.