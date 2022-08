Schiacciata da una statua: muore a Monaco bimba napoletana di 7 anni

Tragedia in un albergo di Monaco di Baviera dove ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri Lavinia Trematerra, una bambina napoletana di sette anni e figlia di due avvocati, colpita da una statua di marmo. La famiglia alloggiava all’interno dell’hotel e stava trascorrendo qualche giorno di vacanza a Monaco. La notizia è riportata sul sito del quotidiano Roma. La madre ha scritto un messaggio d'addio su Facebook: "Sei e sarai sempre il nostro angelo rip. Amore della nostra vita".

La vicenda

La piccola è morta davanti agli occhi atterriti del padre e della madre. Stava giocando proprio davanti a una lastra di marmo con altri bimbi, quando questa è crollata. Secondo quanto si è appreso, la lastra sembra non fosse fissata al muro ma ancorata al suolo solo grazie alla mole. Pesava infatti diverse tonnellate. Il padre della bimba è subito intervenuto la piccola è stata trasportata in ospedale, ma per lei non c'è stato niente da fare. La procura bavarese ha sequestrato la salma e aperto una inchiesta per fare luce sull'incidente.