Covid Campania, il bollettino: 3.244 nuovi casi. Stabili i ricoveri

Politica

Diversi esperti che sono diventati volti noti durante la pandemia sono in lizza per entrare in politica. Andrea Crisanti è stato già ufficializzato dal Pd e correrà nella circoscrizione Europa. Pierluigi Lopalco correrà con Articolo Uno per il Senato nel collegio uninominale di Lecce. Tra smentite e rinunce, sono stati fatti anche altri nomi. Ecco chi sono