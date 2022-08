Covid Campania, il bollettino: 3.650 casi su 20.189 tamponi

Cronaca

Manca poco più di un mese alla riapertura degli istituti e c’è incertezza sul protocollo sanitario da adottare, nel caso in cui il quadro epidemiologico dovesse peggiorare in autunno. “Bisognava intervenire sul sistema di aerazione”, ha dichiarato il professor Ricciardi su Repubblica. L’idea è quella di non adottare misure troppo drastiche, anche in vista delle elezioni

Come evidenzia Repubblica, è quasi certo che gli studenti e i docenti non dovranno più usare le mascherine, ormai non più usate in tutte le situazioni. Il protocollo delle misure anti-Covid, in scadenza il prossimo 31 agosto, sembra non verrà più rinnovato