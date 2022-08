Avellino, arrestato 51enne napoletano: risultava latitante

Accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, l’uomo è stato individuato all’interno di un hotel dove aveva fornito i suoi documenti originali

Si trovava in un albergo di Avellino il 51enne arrestato dagli agenti della questura, accusato di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e minacce, sul quale gravava un’ordinanza di custodia cautelare. L’uomo, originario di Napoli e pregiudicato, nonostante la latitanza, aveva fornito alla reception dell’hotel i suoi documenti originali. L’individuazione è arrivata grazie al sistema informatico in uso alla questura che ha permesso l’arresto dell’uomo, trasferito al carcere di Avellino dopo l’ordinanza del gip.