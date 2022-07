Covid Campania, il bollettino: 3.907 casi su 20.496 tamponi

Salute e Benessere

CERTIFICATI VACCINALI E TAMPONI - Innanzitutto, se si intende viaggiare fuori dall’Italia, è bene controllare sul portale ViaggiareSicuri.it, curato dalla Farnesina, quali sono le norme che disciplinano l’ingresso in ogni Paese. In Francia, per fare un esempio, è infatti ancora necessario esibire un certificato che attesti il completamento ciclo vaccinale contro il coronavirus, oppure la guarigione da non oltre 6 mesi, o ancora un test negativo prima della partenza