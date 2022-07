Caserta, auto in fiamme nel traffico: intervengono i pompieri

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo. Nessuno è rimasto ferito

Paura e disagi questa mattina a Capua, in provincia di Caserta, dove un'auto ha preso improvvisamente fuoco in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trovato il veicolo completamente avvolto dal fuoco, creando un fumo denso che ha provocato problemi agli altri automobilisti. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo. Nessuno è rimasto ferito.