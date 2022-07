Assaltavano bancomat in Alta Irpinia, tre arresti

Il Gip del tribunale avellinese ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto aggravato continuato, anche mediante l'utilizzo di esplosivo

Tre persone che più volte in Alta Irpinia hanno assaltato, anche con l'uso di esplosivi ad alto potenziale, gli sportelli automatici di banche e uffici postali, sono state arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino. Contestati in particolare agli indagati, originari della provincia di Foggia, due tentati furti ad altrettanti sportelli bancomat di Calitri (Avellino) risalenti al luglio del 2020.

Le indagini

Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali e privati e ai tabulati telefonici, gli investigatori sono risaliti agli autori ai quali viene anche contestato il furto dell'auto utilizzata per la rapina, rubata nei giorni precedenti a Santa Margherita di Savoia (in provincia di Barletta-Andria-Trani) e poi data alle fiamme nelle campagne dell'Alta Irpinia. Su richiesta del Procuratore capo, Domenico Airoma, il Gip del tribunale avellinese ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto aggravato continuato, anche mediante l'utilizzo di esplosivo.