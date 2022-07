Violenze in carcere, a giudizio 105 tra poliziotti e funzionari

Sono accusati a vario titolo di responsabilità in ordine alle violenze ai danni dei detenuti avvenute il 6 aprile 2020. Il giudice ha rinviato tutti al dibattimento, che inizierà il 7 novembre alla Corte d’Assise. Il 25 ottobre si terrà invece la prima udienza per il processo in rito abbreviato per due degli imputati