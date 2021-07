Violenze in carcere, la direttrice: “Immagini agghiaccianti”

"Non c'ero in quei giorni, ero assente per gravi problemi di salute”, ha dichiarato Elisabetta Palmieri, secondo cui quanto accaduto ha “ferito e turbato tutti”

"Non c'ero in quei giorni, ero assente per gravi problemi di salute”. La direttrice del carcere di Santa Maria Capua Vetere, Elisabetta Palemieri, ha replicato così alle accuse di un detenuto, il quale aveva affermato che il 6 aprile 2020, giorno in cui all’interno del penitenziario si cosumarono pestaggi e violenze ai danni dei detenuti , “erano tutti con i manganelli, anche la direttrice”. Palmieri ha definito poi “agghiaccianti” le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza ( IL VIDEO - LA TESTIMONIANZA ). “Penso abbiano ferito e turbato tutti”, ha aggiunto. Al momento, nell'ambito dell'inchiesta relativa alle violenze sono stati sospesi 52 agenti della polizia penitenziaria .

“Immagini non giustificate”

leggi anche

Violenze in carcere, Salvini: "Chi sbaglia paga, ma non generalizzare"

Secondo la direttrice, le motivazioni di quanto accaduto “possono essere tante; c'era stata comunque una protesta molto, molto forte, il giorno prima da parte dei detenuti alla notizia del primo caso Covid. Si erano impossessati di alcune sezioni e anche barricati all'interno. Ma non si può rispondere con la violenza. Non sono giustificate quelle immagini e sono agghiaccianti”. Palmieri ha anche riferito di non aver mai visto prima i filmati delle videocamere, mentre, in merito alle telecamere spente in alcune zone del carcere ha spiegato che potrebbero essersi trattato di un guasto. "Probabilmente erano rotte", ha detto.