Covid Campania, 18.299 casi: tasso di positività al 29 per cento

Vaccino Covid, quarta dose per over 60: cosa dicono gli esperti

Il ministro della salute Roberto Speranza ha annunciato la decisione, dopo la raccomandazione dell'Ecdc e dell'Ema e il via libera dell’Aifa. C'è però chi si chiede se sia meglio fare subito la quarta dose o aspettare in autunno il vaccino aggiornato contro la variante Omicron e le sue sottovarianti. Ecco il parere di alcuni esperti

In Italia si parte con la quarta dose del vaccino anti-Covid anche per gli over 60. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato la decisione, dopo la raccomandazione dell'Ecdc e dell'Ema e il via libera dell’Aifa. Diverse persone, però, si stanno ponendo dei dubbi. Vediamo cosa ne pensano alcuni esperti

Il dubbio più diffuso nella popolazione è questo: è meglio fare subito la quarta dose o aspettare in autunno il vaccino aggiornato contro la variante Omicron e le sue sottovarianti? E poi: quello attuale è un vaccino “vecchio” perché progettato per combattere una versione del virus SarsCoV2 che non esiste più? Altra domanda tra le più frequenti: come potrebbe reagire il sistema immunitario a una quarta dose dello stesso vaccino?