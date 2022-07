Alife, picchia la moglie davanti al figlio minore: arrestato 40enne

I carabinieri hanno arrestato ad Alife (in provincia di Caserta) un 40enne del posto per maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato fermato dai militari poco dopo aver aggredito a calci e pugni la moglie, il tutto davanti alla figlia minore.

La vicenda

Il 40enne aveva sfondato la porta di ingresso dell'abitazione. Dagli immediati accertamenti, è emerso che il 40enne da tempo maltrattava la moglie, ma quest'ultima non aveva mai denunciato le violenze subite per paura. L'uomo è stato condotto al carcere di Avellino.

Maltrattamenti in famiglia: arrestato 41enne a Cesa

Sempre nel Casertano, a Cesa, i carabinieri hanno arrestato ancora per maltrattamenti in famiglia un 41enne marocchino, che ha minacciato e aggredito a pugni la convivente; lo straniero è stato portato al carcere napoletano di Poggioreale.