Frattamaggiore, uomo dato alle fiamme: interrogato un sospettato

C'è un sospettato per l'aggressione a Nicola Liguori, 36enne di Frattamaggiore, l'uomo a cui è stato dato fuoco mentre stava videochiamando la fidanzata nella notte tra tra giovedì e venerdì scorsi.

Le indagini

Nella sera di ieri un uomo è stato sentito dagli investigatori nel commissariato di Frattamaggiore. Gli inquirenti non escludono un fermo nelle prossime ore. L'uomo ascoltato in commissariato è quello indicato da Nicola al fratello che lo ha soccorso e portato in ospedale. Secondo gli inquirenti, alla base dell'aggressione ci potrebbe essere il furto di uno scooter che il sospettato imputerebbe a Liguori. Dopo la confidenza raccolta, il fratello della vittima si è recato in commissariato per sporgere denuncia.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito Nicola era seduto su una panchina di fronte a una cappella votiva della Madonna, quando alle sue spalle è comparso, come ha raccontato la fidanzata con la quale era al telefono, in viale Tiziano, un uomo che gli ha gettato addosso del liquido infiammabile e poi gli ha dato fuoco. Sul cellulare della donna è apparsa come una fiammata e ha gridato a squarciagola, chiedendo aiuto per il suo fidanzato. L'uomo ha cercato di spogliarsi, togliersi di dosso gli indumenti infuocati. Poi si è trascinato verso la casa della madre, dove si trovava il fratello. Nel frattempo, qualcuno, richiamato dalle urla, gli ha messo un asciugamano bagnato addosso in un disperato tentativo di sollievo. Il fratello, lo ha caricato in auto e portato all'ospedale San Giovanni di Dio. Poi il trasferimento, prima al centro grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli e successivamente al Policlinico di Bari. Condizioni gravissime, prognosi riservate per le ustioni sul corpo.