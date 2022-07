Covid Campania, il bollettino: 10.699 casi su 30.626 tamponi

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 29 (+2), quelle negli altri reparti sono 481 (+28)

Secondo l'ultimo bollettino sono 10.699 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime ore in Campania a fronte di 30.626 tamponi processati, con un tasso del 34,93% rispetto. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 29 (+2), quelle negli altri reparti sono 481 (+28). Altre due le vittime, una nelle ultime 48 ore e una verificatasi in precedenza ma registrata solo ieri.