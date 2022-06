Rifiuti, sequestrata discarica irregolare nel Napoletano

Economia

Comune che vai, Tari che paghi. Introdotta a partire dal 2014 come pagamento per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la tassa sui rifiuti sostituisce le precedenti imposte dovute agli enti locali e proprio dai regolamenti di questi ultimi è disciplinata. Come ricorda Altroconsumo, ci sono però delle regole che valgono per tutti e l’Arera ha stabilito alcune novità. Ecco cosa bisogna sapere

La Tari deve essere corrisposta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Come specifica la Legge di Stabilità 2014, il pagamento non è dovuto per “le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”