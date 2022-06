Incendia rifiuti, cassonetti e una barca: un arresto a Castel Volturno

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri a Castel Volturno, in provincia di Caserta, con l'accusa di aver dato fuoco a un'area di seimila metri quadrati in cui c'erano un cumulo di rifiuti, dieci cassonetti per l'immondizia, una barca in vetroresina e 20 alberi da frutto.

L'incendio

L'area colpita dall'incendio è rimasta bruciata e si sono annerite anche parti esterne di abitazioni. Il fatto è avvenuto sulla statale Domiziana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone che hanno spento le fiamme. Il 31enne, di origini nigeriane, dovrà rispondere di incendio doloso aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.