Aversa, picchiava la madre per avere soldi per la droga: arrestato

Un 33enne di Aversa, con precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia per maltrattamenti nei confronti della madre. Secondo quanto accertato dagli investigatori, la donna veniva vessata e picchiata dal figlio per ottenere denaro che gli serviva per acquistare stupefacenti, di cui è consumatore abituale. Il 33enne è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del gip del Tribunale di Napoli Nord. Analoga misura, per gli stessi reati, è stata emessa anche nei confronti del fratello, che però si è reso irreperibile ed è tuttora ricercato. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.