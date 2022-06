Incendio in un palazzo nel Casertano, intossicati alcuni inquilini

Un incendio è divampato questa mattina in un palazzo di San Prisco, nel Casertano, oggetto di lavori di ristrutturazione. Quasi tutti i residenti sono scappati in strada a causa del fumo nero e denso propagatosi in tutti gli appartamenti, mentre alcune persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco e dalla Polizia di Stato. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una proveniente dalla sede Centrale del Comando di Caserta ed una dal distaccamento di Marcianise.

I soccorsi

I pompieri, grazie all'autoscala, hanno poi soccorso le persone rimaste intrappolate che, in preda al panico, erano scappate sull'impalcatura esterna anche con l'aiuto dei poliziotti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere, rimanendo però bloccate. In particolare sono stati tratti in salvi tre anziani 80enni, una donna e un bimbo di quattro anni. È stato inoltre necessario l'intervento di due ambulanze per assistere le persone rimaste intossicate dall'incendio. Dai primi accertamenti sembra che l'origine del rogo sia accidentale.