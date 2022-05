Ragazzo di 27 anni accoltellato nel Napoletano, indagini in corso

Il giovane è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed è stato ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita

Un ragazzo di 27 anni di Marigliano (Napoli) si è presentato la scorsa notte presso il pronto soccorso dell'ospedale di Nola con una ferita da arma da taglio all'addome. Il giovane è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed è stato ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri della stazione di Marigliano, intervenuti in ospedale, indagano per ricostruire quanto accaduto.

Si tratta della terza aggressione avvenuta la scorsa notte nel Napoletano, dopo i fatti di Casalnuovo e Chiaiano.