Casalnuovo di Napoli, accoltellati due minorenni durante lite

Due ragazzi di 15 e 17 anni sono stati accoltellati a Casalnuovo di Napoli. I due si sono presentati la scorsa notte nel pronto soccorso di Villa Dei Fiori, ad Acerra, in provincia di Napoli, per farsi medicare dai sanitari. Uno è stato colpito alla coscia destra mentre l'altro alla coscia sinistra

La lite

Secondo una prima ricostruzione ancora da accertare, i due giovani sarebbero stati colpiti durante una lite con alcuni coetanei in via dei Ligustri. Il 15enne è stato dimesso con una prognosi di sette giorni mentre il 17enne con una di cinque. Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire dinamica e identificare responsabili dell'accaduto.