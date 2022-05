Bimba down derisa in spiaggia, papà: non è malattia ma modo di essere

“Come padre mi sono bloccato completamente verso quel bambino che forse avrei potuto aiutare spiegandogli che la disabilità di Alba non è una malattia, ma un modo di essere e che può essere felice nonostante la sindrome di Down”, ha detto a Sky TG24, Luca Trapanese, papà adottivo di Alba che nei giorni scorsi, mentre era in spiaggia con la piccola, è stato avvicinato da un bambino, il quale, riportando le parole della madre, ha deriso la bimba.

La vicenda

“Giocavamo sulle giostre in spiaggia – ha raccontato Trapanese nei giorni scorsi – Si è avvicinato un bimbo e, senza minimi termini, mi ha detto che secondo la sua mamma Alba è malata e anche brutta. Sono rimasto di pietra, non sapevo nemmeno cosa rispondere - ha aggiunto l'uomo - Mia figlia non è malata e la sua disabilità non la invalida dell'essere una bambina felice, oltre ad essere oggettivamente bella".