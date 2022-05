Napoli, rissa in spiaggia a Posillipo a colpi di casco

È avvenuto ieri sulla spiaggia delle Monache, nello stesso giorno in cui sugli scogli di Mergellina due minorenni sono stati accoltellati da coetanei al termine di una lite. A denunciare l'accaduto è stato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli

Una rissa a colpi di casco è scoppiata sulla spiaggia delle Monache a Posillipo, a denunciare l'accaduto è stato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso un vide o. Secondo quanto riportato, la rissa è avvenuta ieri, nello stesso giorno in cui sugli scogli di Mergellina due minorenni sono stati accoltellati da coetanei al termine di una lite.

Borrelli: “Questa deriva va fermata”

"Immagini brutali con due soggetti che se le danno di santa ragione davanti a tutti, compresi i bambini, rischiando anche di annegare. Una violenza inaudita con un sottofondo inquietante di persone che incitano uno dei due a colpire sempre più forte tra le urla dei presenti e il terrore soprattutto dei più piccoli – ha commentato Borrelli – Per loro è uno spettacolo normale e forse anche divertente per noi è tutto inaccettabile. Viviamo tra cavernicoli che ti picchiano o aggrediscono o anche ti ammazzano per nulla. Questa deriva va fermata".