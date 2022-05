Napoli, furto di marmitte di auto: un arresto

L'uomo ha agito insieme a un complice che è riuscito a fuggire. L'arrestato è stato trovato in possesso di un seghetto a batteria con tre lame di ricambio, un cacciavite e un catalizzatore di una marmitta probabilmente rubato in precedenza

Un uomo è stato arrestato a Napoli dopo essere stato sorpreso mentre con un complice era sotto la scocca di un'auto in sosta sollevata da un lato grazie a un crick. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un seghetto a batteria con tre lame di ricambio, un cacciavite e un catalizzatore di una marmitta probabilmente rubato in precedenza.

Sequestrato lo scooter

Secondo quanto ricostruito, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, transitando in via Tertulliano, hanno notato due uomini di cui uno in sella a uno scooter senza targa. Quando i militari sono intervenuti, uno dei due è riuscito a scappare mentre l'altro è stato arrestato. La merce è stata sequestrata come anche lo scooter, sul quale sono in corso accertamenti per risalire al legittimo proprietario.