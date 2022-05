Napoli, sequestrate oltre 78mila scarpe pericolose per salute

Le analisi condotte su campioni rappresentativi degli articoli in importazione hanno consentito di accertare la presenza di ftalati con concentrazioni significativamente superiori ai limiti stabiliti

Sequestrate 78.336 calzature risultate pericolose per la salute nel porto di Napoli. L'operazione è stata compiuta dal personale dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 1. Secondoquanto accertato le scarpe erano realizzate in materiale plastico, erano di provenienza cinese ed erano destinate a società con sede a Roma.

Scarpe pericolose per la salute

Le analisi condotte su campioni rappresentativi degli articoli in importazione hanno consentito di accertare la presenza di ftalati con concentrazioni significativamente superiori ai limiti stabiliti. Gli ftalati sono prodotti chimici che vengono aggiunti alle materie plastiche per migliorarne la flessibilità e la modellabilità e sono considerati degli interferenti endocrini, capaci di causare gravi danni allo sviluppo del sistema riproduttivo, al metabolismo e al sistema neurologico. L'intero carico pari a 78.336 paia, la cui immissione sul mercato avrebbe consentito illeciti profitti per circa 800.000 euro, è stato sequestrato ed il rappresentante legale della società importatrice è stato deferito all'Autorità Giudiziaria.