Napoli, secondary ticketing al Parco del Vesuvio: denunciato 54enne

L'uomo ha acquistato tutti i ticket disponibili online e si è posizionato davanti all'ingresso del cratere per venderli a prezzi maggiorati

Un uomo di 54 anni è stato denunciato per truffa con l'accusa di aver comprato sul web biglietti per l'ingresso nel parco nazionale del Vesuvio per rivenderli a prezzi maggiorati. L'uomo è stato scoperto dai carabinieri di Ercolano.

Secondary ticketing

A quanto si è appreso l'uomo ha acquistato tutti i ticket disponibili online e si è posizionato davanti all'ingresso del cratere per venderli a un prezzo superiore. Agli stessi turisti presenti ha riferito che nessuno sarebbe stato in grado di entrare senza prima acquistare dal suo parterre di ingressi. I carabinieri gli hanno sequestrato sei biglietti sui quali erano riportati nomi di fantasia. È stato sanzionato amministrativamente per secondary ticketing.