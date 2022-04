Caserta, tenta di violentare donna: Polizia interviene e lo arresta

I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Caserta sono intervenuti in un appartamento del centro cittadino in seguito a una segnalazione giunta al 113 che riferiva delle urla di una donna

Ha tentato di violentare una donna ma è stato bloccato dal tempestivo intervento della Polizia. È accaduto a Caserta. In manette un cittadino ucraino di 51 anni, accusato di violenza sessuale ai danni di una connazionale. In particolare i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Caserta sono intervenuti in un appartamento del centro cittadino in seguito a una segnalazione giunta al 113 che riferiva delle urla di una donna.

L’intervento

Gli agenti hanno individuato l'abitazione e hanno fatto irruzione, trovando la donna che urlava e con i pantaloni strappati, mentre il 51enne era in stato di agitazione e ubriaco. La vittima ha raccontato di essere stata anche minacciata alla gola con un coltello, che è stato poi ritrovato dai poliziotti. Il 51enne ucraino è stato così ammanettato e condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere.