25 aprile: a Napoli bandiere pace. Manfredi: In Europa tornata guerra

"Oggi è una festa della Liberazione dal sapore particolare perché dopo oltre 70 anni è tornata la guerra in Europa". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della cerimonia in piazza Carità

"Oggi è una festa della Liberazione dal sapore particolare perché dopo oltre 70 anni è tornata la guerra in Europa". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della cerimonia per la Festa della Liberazione in piazza Carità. Durante le celebrazioni sono state deposte corone di fiori ai piedi della stele dedicata a Salvo D'Acquisto.