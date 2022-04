Ischia, vocalist accoltellato in discoteca perché non saluta cliente

Un vocalist di 28 anni è stato aggredito stanotte in una discoteca ad Ischia da due persone, padre e figlio, che sono state identificate dai carabinieri. Si tratta di un 47enne subito rintracciato e di un 20enne al momento ancora irreperibile, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Per loro scatterà la denuncia ma le indagini e le ricerche sono ancora in corso.

La vicenda

E' successo poco dopo le 3 e mezza, quando in un locale di Casamicciola i due si sono avvicinati alla consolle chiedendo al 28enne di salutarli al microfono. Il ragazzo ha rifiutato la richiesta nonostante i due gli abbiano urlato "qui comandiamo noi". A quel punto il più anziano dei due ha raggiunto il 28enne colpendolo con schiaffi e pugni, seguito dal figlio che ha sferrato una coltellata. Nella discoteca a quel punto è scoppiato il caos ed i due aggressori sono riusciti a darsi alla fuga mentre il vocalist è stato condotto al vicino ospedale Rizzoli dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura ed emessa una prognosi di sette giorni.