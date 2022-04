Ordigno contro abitazione nell'Avellinese, un arresto

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri in quanto accusato di aver fatto esplodere, la notte dello scorso sette aprile, un ordigno non convenzionale contro l'ingresso di una abitazione nel centro del comune di Montoro, in provincia di Avellino. Alla base del gesto ci sarebbero motivi di natura passionale. L'esplosione provocò danni anche alle vicine abitazioni e alle auto in sosta. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Avellino.