Covid Campania, il bollettino: 10.099 nuovi casi. I ricoveri sono 760

Salute e Benessere

Non solo chi ha rifiutato l’immunizzazione e chi ha altre patologie, in rianimazione - spiega Antonello Giarratano, presidente della Società Scientifica Italiana degli Anestesisti Rianimatori e Terapisti del Dolore - arrivano anche persone che scoprono di essere positive solo una volta che sono state ricoverate per altri motivi, ad esempio dopo un incidente: “Lavoriamo anche per capire le differenze fra i tassi di occupazione nelle diverse regioni”