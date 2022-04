Rimosso e fatto brillare un ordigno bellico in Irpinia

È stato rimosso e fatto brillare un ordigno bellico della seconda guerra mondiale ritrovato inesploso in prossimità della stazione ferroviaria di Montoro, in provincia di Avellino. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura, sono cominciate stamattina alle 6 con l'evacuazione di 160 persone che risiedono in località Labso, nella frazione di Petruro. Il disinnesco della bomba, dal peso di 127 chili, è stato portato a termine dai militari del 21esimo Reggimento Genio Guastatori.

L’operazione

"È andato tutto bene - ha detto il colonnello Umberto Curzio- nonostante una delle spolette fosse molto ammaliata. Siamo comunque riusciti a rimuoverle entrambe dopo sei ore di lavoro". L'ordigno è stato poi fatto brillare in una cava alcune ore dopo il ritorno a casa delle persone evacuate. Ripristinata l'erogazione dell'energia elettrica sulla rete ferroviaria.