Bellona, tentano rapina alle Poste: due arrestati

Due uomini di 71 e 74 anni sono stati arrestati a Bellona, in provincia di Caserta, con l'accusa di aver tentato una rapina all'ufficio postale in viale Dante Alighieri.

La tentata rapina

Secondo quanto ricostruito, in tarda mattinata i carabinieri, di passaggio davanti all'ufficio postale, sono stati allertati da una donna che li ha fermati avvisandoli della rapina in atto. I militari hanno indossato giubbotti antiproiettile e sono entrati nell'ufficio dove intanto due uomini avevano scavalcato il banco delle casse per impossessarsi dei soldi. I carabinieri hanno quindi immobilizzato i due, disarmandoli di pistola, taglierino e di una ricetrasmittente. La pistola che avevano era una semiautomatica giocattolo, riproduzione fedele di un'arma vera, priva di tappo rosso, completa di caricatore con 10 colpi a salve. Nessuno è rimasto ferito ma due persone, una impiegata e un utente, sono state colte da un leggero malore e curate dai sanitari del 118. I due rapinatori, entrambi residenti a Roma, sono stati condotti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dalle prime indagini dei carabinieri della stazione di Vitulazio e della Compagnia di Capua è emerso che i due si sono avvalsi di un complice, rimasto di vedetta all'esterno dell'ufficio, che è riuscito a dileguarsi.