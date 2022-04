Maltempo in Campania, albero cade su casa nel Salernitano

Danni e disagi a causa del maltempo in Campania. Un albero di circa 20 metri, ieri sera, si è abbattuto su un'abitazione in via Sabato De Vita, nel comune di Pellezzano (Salerno). I vigili del fuoco, intervenuti con una squadra della sede centrale, un'autoscala e un'autogru, hanno impiegato circa tre ore per rimuovere l'albero e consentire il ripristino della circolazione sulla strada provinciale che collega i comuni di Salerno e Pellezzano. Il crollo dell'albero ha provocato danni limitati all'abitazione. Sempre a causa del maltempo, inoltre, è stata disposta la chiusura delle scuole per la giornata odierna nei comuni di Sapri e Santa Marina, nel Cilento, dove ieri era stata diramata un'allerta arancione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI METEO)