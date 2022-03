Caserta, rubano marmitta: inseguiti e bloccati

Un poliziotto ferito in seguito a un inseguimento mozzafiato per una marmitta rubata. È quanto accaduto a Caserta, dove gli agenti della Questura hanno arrestato due pregiudicati di 45 e 36 anni dopo averli scoperti mentre armeggiavano sotto una vettura ferma per asportarvi la marmitta e averli inseguiti per diversi chilometri tra le strade cittadine. Alla fine i due malviventi sono stati bloccati, ammanettati con grande fatica e portati in carcere, mentre uno dei poliziotti intervenuti ha riportato la frattura del metacarpo della mano.

La vicenda

Durante l'inseguimento, i due pregiudicati a bordo della propria auto hanno anche forzato un posto di blocco realizzato da auto della polizia per arrestarne la fuga. I due uomini rispondono di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, danneggiamento aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso.