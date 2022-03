Avella, spari contro le ruote di un tir: indagini in corso

Un uomo alla guida di un'auto ha affiancato un tir e ha esploso alcuni colpi di pistola contro le gomme della motrice. E' accaduto la scorsa notte intorno alle tre ad Avella, in provincia di Avellino.

La vicenda

A ricostruire quanto accaduto è l'autista dell'automezzo, dipendente di una azienda del posto e rimasto illeso. L'automobilista, con il volto coperto da una sorta di passamontagna, lo avrebbe affiancato in via Tombe Romane prima di far fuoco per poi dileguarsi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Baiano (Avellino).