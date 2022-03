Bambina cade dal balcone a Santa Maria Capua Vetere, è grave

Una bambina di 10 anni è caduta da un balcone al secondo piano di una palazzina a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. La bimba è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ambulanza all'ospedale di Caserta, dove è tuttora in condizioni gravi. Sulla vicenda stanno effettuando accertamenti i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere; la piccola è caduta nel cortile interno della palazzina e al momento in casa c'erano i genitori.