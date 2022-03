Giornata per vittime innocenti di mafia, migliaia in corteo a Napoli

In testa al corteo un telo di 20 metri per 10 con l'arcobaleno della pace che occupa tutta la sede stradale e precede i gonfaloni dei comuni presenti. Trecento i pullman giunti da tutta Italia nel capoluogo partenopeo, piazza principale della manifestazione che si svolge in contemporanea in altre città italiane

Migliaia di persone hanno sfilato in corteo a Napoli per gridare il loro no a tutte le mafie in occasione della 27ma Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La manifestazione, promossa da Libera e Avviso pubblico, è stata realizzata in collaborazione con la Rai e con il patrocinio del Comune di Napoli, della Regione Campania e della Fondazione Polis. Presenti decine di migliaia di persone secondo le stime degli organizzatori.

La manifestazione

In testa al corteo un telo di 20 metri per 10 con l'arcobaleno della pace, seguito dai gonfaloni dei Comuni presenti. Tante le bandiere arcobaleno mostrate dai manifestanti e sui balconi. Trecento i pullman giunti da tutta Italia nel capoluogo partenopeo, piazza principale della manifestazione che si svolge in contemporanea in altre città italiane, da Torino a Roma, da Milano a Bari. Presenti esponenti del sindacato e delle istituzioni, studenti, e soprattutto i parenti delle vittime giunti a Napoli da tutta Italia. Durante il corteo una voce ha scandito con l'altoparlante i nomi delle 1.055 vittime innocenti di mafia.

Presenti anche il presidente della Camera Roberto Fico, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte. Lungo il percorso, si sono aggiunti tra gli altri il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, il vescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, il prete anti camorra don Maurizio Patriciello, il comandante dei vigili di Arzano Biagio Chiariello, l'ex procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho, il leghista Gianluca Cantalamessa, componente della Commissione Antimafia.

La manifestazione si è conclusa con l'intervento dal palco di don Luigi Ciotti, presidente di Libera, che ha affermato: "Siamo apartitici, collaboriamo con tutti ma saremo una spina nel fianco per chi non farà le cose giuste".